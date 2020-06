Motociclista atropela criança de oito anos em Amparo

Um jovem de 23 anos com sinais de embriaguez atropelou nesse domingo, 14, um menino de oito anos do lado da própria casa, no bairro Jardim Silmaria, em Amparo. De acordo com o registro da ocorrência, o jovem invadiu a calçada e atingiu a criança.

A criança se encontra internado no Hospital Samaritano, em Campinas, onde deve passar por cirurgia na cabeça. A esposa do motociclista chegou com a irmã para retirar o motociclista do local e acabou morrendo.

As mulheres saíram do local após uma discussão com os familiares e vizinhos da criança que tentaram agredir o suspeito. As mesmas abaram colidindo em um poste durante o trajeto, a esposa do atropelador bateu a cabeça ao cair da moto e morreu no local. A irmã da mulher que faleceu também tinha sinais de embriaguez e ficou presa.

O motociclista que atropelou o garoto também se feriu, foi levado para o Hospital Beneficência Portuguesa e será encaminhado à Delegacia de Serra Negra, onde permanece preso. As motos foram recolhidas e serão periciadas.

Fonte: G1.