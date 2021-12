Motociclista morre após colidir contra retrovisor

O jovem Luís Roberto de Oliveira Cardoso, de 21 anos, morreu após bater com uma motocicleta em um retrovisor de um carro e perder o controle da moto, na manhã do sábado (25). O acidente aconteceu no bairro Jardim Brasil em Engenheiro Coelho.

Segundo o Boletim de Ocorrência, antes de cair, o jovem bateu no retrovisor de um veículo que estava estacionado. Após perder o controle da moto, o rapaz colidiu contra uma barra de metal na Rua Minas Gerais. Com a força do impacto, o jovem morreu no local.

Após o socorro constatar o óbito, a Polícia Militar (PM) isolou o local até a chegada da perícia.

Luís era morador de Engenheiro Coelho e estava voltando pra casa. Ele morava a poucos metros de distância de onde aconteceu o acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele colidiu contra a barra de metal.