Motociclista morre em acidente no Tucura

O mogimiriano Willian Frutuoso de Moraes morreu no início da tarde desta segunda-feira, 23, num grave acidente registrado na rua 15 de Agosto, via que liga a empresa Tenneco ao Cemitério Municipal, no bairro do Tucura (zona Norte).

Willian estava em uma Hornet, moto de 600 cilindradas, que colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública. Willian morreu na hora por ter sofrido múltiplas fraturas.

A informação é que Willian teria tentado uma ultrapassagem no Honda Fit e, por motivo a ser apurado, colidiu na lateral do carro, perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra o poste.

Por causa do acidente, a rua 15 de Agosto foi interditada pela Polícia Militar. O SAMU esteve no local e o médico da unidade atestou a morte do motociclista. O Instituto de Criminalística foi chamado para realizar a perícia no local.