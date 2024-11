Muay Thai: descubra quais são os benefícios para o sistema cardiovascular

(Créditos: Cecilie_Arcurs / iStock)

Combinando intensidade e técnica, Muay Thai promove fortalecimento do coração, melhora da circulação sanguínea e redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares

O Muay Thai, arte marcial milenar originária da Tailândia, conquista cada vez mais adeptos em todo o mundo. Além de ser uma excelente forma de autodefesa e um esporte emocionante, a prática regular dessa modalidade traz inúmeros benefícios para a saúde, especialmente para o sistema cardiovascular.

É um treino intenso que exige muito do corpo, proporcionando excelentes resultados em termos de condicionamento físico. Por meio de uma combinação de exercícios aeróbicos e anaeróbicos, fortalece o coração, melhora a resistência muscular e aumenta a capacidade de realizar atividades do dia a dia.

Como o Muay Thai age no coração?

Para os movimentos fortes e contínuos do Muay Thai, como chutes, socos, joelhadas e cotoveladas, é necessário um grande esforço do sistema cardiovascular. Durante os treinos, o coração bombeia sangue com maior frequência e força para atender à demanda de oxigênio dos músculos, contribuindo para:

● Fortalecimento do músculo cardíaco: o coração, como qualquer outro músculo, se fortalece com o exercício. Um coração mais forte consegue bombear mais sangue com menos esforço, reduzindo o risco de insuficiência cardíaca.

● Melhora da circulação sanguínea: os exercícios aeróbicos presentes no Muay Thai ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, o que facilita a circulação do sangue e diminui a pressão arterial.

● Aumento do colesterol bom (HDL): o HDL tem a função de remover o colesterol ruim das artérias, com menos risco de placas de gordura e, consequentemente, de doenças cardíacas.

● Redução do estresse: a prática regular de atividades físicas, como o Muay Thai, ajuda a liberar endorfina, neurotransmissor responsável por proporcionar sensação de bem-estar e reduzir o estresse, o qual é um fator de risco para doenças cardiovasculares.

Entenda quais são as categorias do Muay Thai

Para garantir a segurança dos atletas e a integridade das competições, a modalidade possui um conjunto de regras específicas que variam conforme a idade e experiência dos lutadores. A Confederação Brasileira de Muay Thai (CBMT) divide os atletas em três categorias principais: Cadet, Youth e Sênior, cada uma com suas particularidades em relação a tempo de luta, golpes permitidos e equipamentos de proteção.

● Cadet: destinada a atletas de até 14 anos, a categoria prioriza a segurança, permitindo apenas golpes no corpo e com equipamentos de proteção mais completos, como luva para Muay Thai, capacete e cotoveleira.

● Youth: dividida em Youth A (15 e 16 anos) e Youth B (17 e 18 anos), já permite golpes em todas as partes do corpo, mas mantém algumas proteções para garantir a segurança dos atletas mais jovens.

● Sênior: a categoria Sênior, destinada a atletas entre 19 e 37 anos, é a mais próxima das competições profissionais, com menos proteções e rounds mais longos.

Independentemente de idade, sexo, forma física ou experiência prévia, o Muay Thai oferece benefícios para todos que buscam aprimorar sua saúde física e mental. Essa luta adapta-se a cada indivíduo, para que todos encontrem um ritmo próprio e alcancem objetivos, seja para perder peso, ganhar força, melhorar a flexibilidade ou simplesmente aliviar o estresse.