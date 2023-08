Mudas de espécies de pimentas estão disponíveis gratuitamente na SAMA

Uma novidade disponível gratuitamente na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a SAMA, mudas de pimentas de diversas espécies.

Foram produzidas nos viveiros da SAMA, localizado no histórico prédio da ‘Casa de Agricultura’, aproximadamente 1000 mudas de pimentas das espécies comarizinha, comari do campo e dedo de moça.

As mudas estão disponíveis gratuitamente para retirada na SAMA, localizada na Rua Max Hergert, nº 1052, Centro, próximo ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis.

Outras mudas nativas, frutíferas e demais espécies utilizadas para o paisagismo, estão disponíveis gratuitamente na SAMA, sendo as doações acompanhadas pelos técnicos da SAMA, aconselhando sobre os plantios e utilidades de cada planta.

Informações e solicitações, entre em contato com a SAMA, através do telefone 3872-1605.