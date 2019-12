Mudavisão é a primeira empresa de compostagem licenciada em Jaguariúna

Mudando hábitos, criando soluções e ressocializando pessoas

Há um ano a empresa Mudavisão em Compostagem Fertilizantes Orgânicos era apenas um projeto piloto. Hoje a empresa é licenciada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e certificada pelo Programa Nacional e Internacional Benchmarketing Brasil 2019, que está entre as empresas com melhores práticas de gestão ambiental. Também é certificada como signatária pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A Mudavisão em Compostagem é uma empresa que transforma os restos orgânicos em um composto capaz de fertilizar o solo, gerando alimentos e contribuindo para o crescimento e a renovação do nosso Ecossistema.

O produto gerado é o composto orgânico para a fertilização do solo, obtido a partir do processo de degradação biológica de resíduos orgânicos, incluindo restos de alimentos coletados em restaurantes de empresas e poda de árvores e atende às exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a sua comercialização. O processo usado para a decomposição dos materiais é o de leira estática com aeração passiva.

Segundo o fundador e coordenador técnico da empresa, Cassio Henrique Chiavegato da Silva, a produção segue os padrões determinados por órgãos federais, estaduais e municipais que regulamentam esse tipo de atividade, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010, que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

A compostagem da Mudavisão é feita seguindo uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos em adubo, por meio de um processo biológico que acelera a decomposição desse material, tendo como produto final o composto orgânico.

Cassio ainda afirma que, por meio da compostagem, é possível recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para a agricultura ou jardinagem. Além disso, é uma maneira de reduzir o volume de lixo produzido, destinando corretamente um resíduo que se acumularia nos lixões e aterros.

De acordo com o empresário, o setor operacional da Mudavisão está instalado nas dependências da Associação Carisma de Educação, Cultura, Recuperação e Integração Social, de Jaguariúna. A entidade civil sem fins lucrativos atua com a finalidade de reabilitar adultos dependentes de álcool e outras drogas, reintegrando-os à sociedade. Os internos participam voluntariamente do processo da compostagem, com o intuito de agregar conhecimento a si mesmos e auxiliá-los na recolocação no mercado de trabalho.

A Mudavisão em Compostagem está em atividade, trabalhando no intuito de minimizar o impacto ambiental devido ao efeito estufa.

O escritório de Contabilidade, Administração e Agronegócio (GFC), é uma das empresas que apoia a Mudavisão em Compostagem, devido a essa ação que reduz a emissão dos gases de efeito estufa. Com isso, ela atinge cinco dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), tornando-se uma empresa que pratica e incentiva a sustentabilidade. Os objetivos estão divididos em três áreas: biosfera, economia e sociedade.

Assim a Mudavisão em Compostagem Fertilizantes Orgânicos realiza o ciclo orgânico completo, desde a coleta dos resíduos nos geradores, até a compostagem, produção de composto e alimentos orgânicos.

Matéria: Kely Bezerra

Fotos: Divulgação