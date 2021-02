Mudavisão em Compostagem certifica empresa Café Artesan Soluções em Café em Jaguariúna

A empresa Mudavisão em Compostagem Fertilizantes Orgânicos certifica a empresa Café Artesan Soluções em Café pelo reconhecimento na destinação correta dos resíduos borra de café servindo de inspiração a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil (Lei 12.305/2010) e assim contribuindo na mitigação de gases do efeito estufa estabelecidos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das Organizações das Nações Unidas (ONU), como condição necessária para um mundo mais sustentável.

A Mudavisão em Compostagem transforma os resíduos orgânicos (segregados) em um composto que traz vários benefícios sendo assim, reduzindo a sobra de alimentos, diminuindo a quantidade de resíduos descartados no meio ambiente; Reduz a emissão de gases causadores do efeito estufa nocivos para os seres humanos e ao meio ambiente; Atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); Proporciona a retenção de água dentre outros e com essa ação atingimos 5 dos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As atividades da empresa estão contempladas em metas estabelecidas pelos (ODS) que visam equilibrar as dimensões do desenvolvimento sustentável nas áreas social, econômica e ambiental, a fim de buscar o desenvolvimento global e a transição de uma economia linear para a circular, com isso a Mudavisão em Compostagem assume o papel de empresa sustentável e a responsabilidade com o meio em que interage, proporcionando um cenário com impactos positivos enfatiza Cassio.

Ressaltamos a parceria da Associação Carisma de Educação, Cultura e recuperação social, que atua com a finalidade de reabilitar e reintegrar adultos, dependentes químicos, à sociedade, através da sua participação voluntária no processo da compostagem.

As empresas interessadas em destinar os resíduos corretamente entrar em contato para melhores esclarecimentos.