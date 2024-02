MUITA FOLIA DURANTE QUATRO DIAS DE CARNAVAL

O público caiu na folia durante os quatro dias de Carnaval em Mogi Mirim.

A programação carnavalesca preparada pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, foi voltada para toda a família, sendo aberta na manhã de sábado (10), com o Cortejo de Carnaval. O evento reuniu o bloco dos artistas, a Bateria da Escola de Samba Guaçu Verde e Rosa e a Corte do Carnaval, com saída da praça Rui Barbosa e chegada na feira da Estação Educação.

Ainda no sábado, teve início os bailes carnavalescos, que foram realizados até terça-feira (13), na Praça 250 Anos. Tatah e a banda ‘Os Matusalém’, e a Corte do Carnaval, comandaram os festejos, recebendo as presenças mais que especiais da Bateria da Escola de Samba Guaçu Verde e Rosa, do grupo Entre Amigos e do Samba Fam. Também houve matinê no domingo (11) e na terça-feira.

FANTASIAS

No último dia de Carnaval, a Secretaria de Cultura e Turismo realizou o concurso de fantasias com premiação em dinheiro. Pela categoria infantil (2 a 12 anos), a vencedora foi Helena de Fátima Malvezi, com a fantasia ‘Tem Formiga no Doce’. Arthur Barbosa ficou em segundo lugar com a fantasia ‘Dragão’, e Mariah Rosa Coller foi a terceira colocada com a fantasia ‘Noiva Cadáver’.

Na categoria adulto (a partir de 13 anos), o campeão foi Paulo Roberto, com a fantasia ‘Noite’. Mara Lúcia Honório foi a segunda colocada como ‘Fada’ e Sheila Pierri Costa faturou o terceiro lugar com a fantasia ‘Bruxa’.