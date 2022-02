Mulher é atropelada e morta dentro de condomínio em Paulínia

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, perto da portaria do Residencial Campos do Conde I, localizado na região do bairro João Aranha

Uma mulher de 61 anos morreu atropelada no início da tarde desta segunda-feira (21) dentro do Condomínio Residencial Campo do Conde I, na região do bairro João Aranha, em Paulínia.

O acidente aconteceu nas proximidades da portaria do condomínio residencial.

O serviço de resgate foi chamado no local, mas a mulher já estava morta quando a ambulância chegou no condomínio. A Polícia Militar, Guarda Municipal e a Polícia Civil também estiveram presentes.

A mulher atropelada, de acordo com informações da polícia, e a que dirigia o veículo atropelante prestavam serviços de diarista em casas do condomínio.

Segundo a Polícia Militar, a mulher que dirigia o carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia um veículo com câmbio automático. Ela disse na Delegacia de Paulínia que sofreu um mal súbito.

A Polícia Técnica realizou a perícia no local do acidente para determinar as causas do acidente de trânsito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Paulínia.