Mulher é presa após furtar barras de chocolate em supermercado de Holambra

Suspeita teria furtado cerca de 50 barras de chocolate e desacatado agentes da Guarda Municipal durante abordagem

Uma mulher moradora de Sumaré foi presa em flagrante na segunda-feira (11) após furtar barras de chocolate de um supermercado localizado na região central de Holambra.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, funcionários do estabelecimento perceberam a ação e acompanharam a suspeita, solicitando a devolução dos produtos. A mulher se recusou e passou a ofender os colaboradores do mercado.

A GCM foi acionada e localizou a suspeita pouco depois. Durante a tentativa de abordagem, ela teria resistido e desacatado os agentes com ofensas. Ainda segundo a corporação, foi necessário o uso moderado da força para contê-la, momento em que a mulher teria mordido a mão de um dos guardas municipais.

Após a contenção, os agentes encontraram aproximadamente 50 barras de chocolate dentro da bolsa da suspeita. Os produtos foram avaliados em cerca de R$ 650.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.

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