Mulher morre após atropelamento em rodovia em Estiva Gerbi

Vítima foi atingida ao tentar atravessar a pista e motorista deixou o local sem prestar socorro

Uma mulher morreu após ser atropelada na noite de sábado, 11 de abril, na Rodovia Deputado Mário Beni, em Estiva Gerbi.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 19h, quando a vítima tentava atravessar a pista e foi atingida por um veículo.

Com o impacto, a mulher foi arremessada para o acostamento e morreu ainda no local. O motorista envolvido deixou a cena sem prestar socorro.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento permaneceu interditado até o término dos trabalhos da perícia, por volta das 21h30.

Ainda segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento ou impactos significativos no tráfego.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto: Sampi

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