Mulheres do Agro finalizam série de depoimentos da Nutrientes para a Vida

_Presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bertolozzo, também

participou da iniciativa que aconteceu durante a Agrishow 2023_

_Agrishow aconteceu de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto (SP)_

Na última semana em que a NPV – Nutrientes Para a Vida – leva ao ar

depoimentos feitos durante a Agrishow 2023, a coordenadora nutricional

Bianca Naves conversou com mulheres que circulavam pela feira para

entender qual sua percepção sobre os fertilizantes. “Sim, claro que

sabemos o que é fertilizante e sua importância para as nossas

plantações e alimentação”, afirmaram as aposentadas Hida Teresa e

Laide Diehl, que foram conferir as novidades da feira e participar de um

_stand_ preparando somente para mulheres.

“Fertilizante é o alimento da terra”, completaram Bianca Ribas,

Carolina Matias e Eduarda Franchini, que visitavam a Agrishow. O

público feminino estava em peso no evento. “É uma mudança muito

grande e importante desde a última feira. Ver tantas mulheres

envolvidas com o agro, mas não somente interessadas, e sim colocando a

mão na massa e nos ajudando a disseminar temas importantes como esse”,

conta Bianca.

“O solo é muito parecido conosco. Ele passa por mudanças climáticas e

diversas outras alterações no meio ambiente, que acabam afetando sua

saúde, por isso precisa ser cuidado e nutrido com qualidade, assim como

nós”, finaliza Vivian Souza, ativista da saúde mental. “Agricultura é

essencial para a vida, assim como cuidamos do nosso corpo e mente”.

Também participa da série, essa semana, o presidente da Sociedade

Rural Brasileira (SRB), Sérgio Bertolozzo. “O uso de fertilizantes na

agricultura brasileira é vital. A nossa função como agricultores é

produzir alimentos e para que a planta cumpra sua tarefa nutricional no

prato do brasileiro, ela também precisa ser alimentada”, afirma.

“O processo evolutivo dos nutrientes e dos fertilizantes e os seus

processos de modernização são objetos de comemoração. A ANDA

(Associação Nacional para Difusão de Adubos) e a NPV têm feito um

trabalho excepcional para essa divulgação e conscientização”,

completa. A NPV tem sua sede no Brasil e é mantida pela ANDA. O vídeo

já está disponível no Instagram [1]. As entrevistas foram

acompanhadas pelo coordenador geral e científico da NPV, Valter

Casarin.

Sobre a NPV

A NPV – Nutrientes para a Vida [2] – nasceu com objetivo de melhorar a

percepção da população urbana em relação às funções e os

benefícios dos fertilizantes para a saúde humana. Braço da fundação

norte-americana NFL – Nutrients For Life – no Brasil, a NPV trabalha

baseada em informações científicas. A NPV tem sua sede no Brasil, é

mantida pela ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos) e

operada pela Biomarketing. A iniciativa conta ainda com parceiros como:

Esalq/USP, IAC, UFMT, UFLA e UFPR.