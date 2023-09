MULTICAMPEÃO DO SKATE SANDRO DIAS, O MINEIRINHO, PARTICIPA DE WORKSHOP EM JAGUARIPÚNA NESTA SEXTA

Os amantes do skate têm um encontro marcado com um dos maiores skatistas brasileiros de todos os tempos nesta sexta-feira, dia 29 de setembro. Sandro Dias, o Mineirinho, estará pela primeira vez em Jaguariúna, às 15h, na pista de skate pública “Ricardo Mathias de Queiroz”, no Jardim Fontanella.

Ele fará um workshop gratuito e aberto ao público. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, integra as comemorações do aniversário de Jaguariúna e contará com a presença de alunos das escolas públicas de Jaguariúna e do Projeto Campeões, da Secretaria de Esportes.

Mineirinho disputou sua primeira grande competição em 1996. Ele é hexacampeão mundial pela World Cup Skateboarding, tricampeão europeu e medalha de ouro dos X Games de Los Angeles.

Seu foco nas manobras aéreas já lhe proporcionou grandes momentos, como o título de “Rei do 540”. Ele foi o terceiro skatista do mundo a acertar a manobra 900°, além de ser o primeiro a voltá-la durante sua linha em uma competição. Atualmente, seu maior objetivo é difundir o esporte, em especial o skate, entre os jovens.