Mumuzinho anuncia gravação de novo DVD “Conectado”

Projeto será gravado no Vibra São Paulo em julho e conta com diversas participações especiais que serão anunciados pelo cantor

Um dos maiores artistas da música brasileira, conhecido pelo seu carisma inigualável e sucessos marcantes, Mumuzinho anuncia a gravação de seu novo DVD, “Conectado”, que será realizado no Vibra São Paulo, no dia 03 de julho. As participações que certamente serão especiais vão ser divulgadas pelo cantor no decorrer das próximas semanas.

O repertório promete emocionar o público e representa um novo marco na carreira do cantor. “Depois de dois anos, eu voltei com tudo, voltei a me conectar com a música, e esse é o maior projeto da minha vida”, explica o artista.

Celebrando uma nova fase na carreira, Mumuzinho grava o novo projeto após o sucesso de “Resenha do Mumu”, pelo qual recebeu o disco de ouro pelos mais de 260 milhões de streams e foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de samba/pagode, além de “Resenha de Verâo”, onde homenageia Djavan na canção “Por Enquanto”.