OR – Municipal de Futsal de Amparo começa na próxima segunda-feira

O Campeonato Municipal de Futsal 2020 da Prefeitura de Amparo tem início na segunda-feira, 13/1. Quarenta e sete equipes estão confirmadas na edição que ocorre até o mês de abril.

A temporada contará pela primeira vez, com a competição de futsal feminino. Todas as partidas estão agendadas para o Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia.

A repescagem, que garante vaga na Segunda Divisão abre a competição, ás 19h30, com Figueira/EA Sports e RA Soccer. Em seguida, dois jogos pela Primeira Divisão estão agendados: às 20h20 tem Guarani e Indepedente e às 21h10, Vila Nova/Bekas e Mercenários fecham a rodada.

Nas primeiras semanas, a competição contará com jogos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 19h30. Na Primeira Divisão o Grupo A conta com Vila Nova/Bekas, Guarani, Matador, Legião, Independente e Mercenários. No B, estão Maduros, AAJC, Máfia FC, Lester, Silvestre/Moleque FC e Fúria.

A Segunda Divisão conta com Máfia/Plasmen, Nacional, Bargunça, Camanducaia B e o segundo colocado da repescagem C, no grupo A. Valencia/Independente, AAC, Celtic, e segundos colocados das repescagens B e A, no grupo B, Uniao, Amigos, Portugal e os primeiros da repescagem B e A, no grupo C e Camaducaia, Real Madrid, Hooligans, Poupe Bem e o primeiro da repescagem C, no grupo D.

No Feminino, disputarão a competição Aliados, Imperatriz, Lotus, Portugal, SMERLE e #SQN FC.

“A maior competição do nosso calendário, em si tratando de público e quantidade de equipes. Por determinação do Prefeito Jacob estamos preparando uma grande competição. Sabemos que as equipes se organizam e proporcionam grandes jogos, sempre buscando a esportividade e lealdade em quadra”, ressaltou o secretário de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos, Marcelo Craveiro.