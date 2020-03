Município recebe doação de óculos de proteção para área da Saúde

Diante de momento difícil, a Prefeitura de Mogi Mirim recebeu um grande reforço material na luta contra o coronavírus. Na quarta-feira (25), a OMG, empresa fabricante de óculos de segurança, por meio de seu gerente, Ricardo César Baptistella, efetuou o compromisso de doação de seus produtos ao setor de saúde do município para auxiliar no enfrentamento ao Covid-19.

A empresa oferecerá gratuitamente à Secretaria de Saúde 50 óculos de segurança com lentes graduadas e óculos de segurança com lentes de grau para o atendimento à população durante esse crítico momento.

A produção dos óculos será feita sob encomenda com medidas personalizadas a cada profissional. Através de fotografia do rosto do colaborador, o software de aferição das medidas pupilares utilizado pela companhia identifica qual o padrão de armação e lente a ser confeccionado. Além disso, as lentes de grau poderão ser produzidas mediante encaminhamento de receita oftalmológica.

Em acordo às normas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego, as armações da OMG são produzidas com diferentes modelos e materiais e suas lentes graduadas garantem proteção ao usuário pela conformidade às espessuras mínimas exigidas pelos institutos de segurança.

Os óculos de segurança são uns dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) mais importantes ao operador médico, preservando a saúde e visão dos olhos do operador médico enquanto ele trata de pacientes e evitando o contato a vírus de síndromes gripais, como o coronavírus.

A OMG é uma empresa mogimiriana localizada na Avenida Brasília, 382 – Jardim Áurea – que desde 2010 atua na área de produção de óculos de proteção graduados.