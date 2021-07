Município vai vacinar população de 34 a 36 anos contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde está preparando um amplo esquema de vacinação para esta semana, com a imunização de toda a população de 34 a 36 anos. Para esta nova faixa etária, a imunização vai ocorrer de terça a sexta-feira, em UBS (Unidades Básicas de Saúde) específicas, exclusivamente, das 15h às 19h. Nem todas as UBSs estarão realizando a vacinação contra a Covid-19 esta semana, por isso, cada munícipe, dentro da faixa etária de 36 a 34 anos, deve procurar sua unidade de referência ou a unidade mais próxima de sua residência para ser imunizado (Conferir os locais de vacinação nas imagens anexas).

De acordo com o calendário municipal de imunização contra a Covid-19, na terça-feira (13) serão vacinadas as pessoas com 36 anos completos. Na quarta-feira (14) será a vez das pessoas com 35 anos completos se vacinarem contra a Covid-19. Na quinta-feira (15), a Secretaria de Saúde vai vacinar pessoas com 34 anos completos. Na sexta-feira, a vacinação ocorrerá exclusivamente para quem está com a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac agendadas entre 13 e 17 de julho.

DOCUMENTAÇÃO

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio. No entanto, é preciso realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que, se possível, as pessoas que serão vacinadas dentro de suas faixas etárias levem a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível para impressão no site da Prefeitura, em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid

Novas idades e datas serão incluídas no calendário de imunização conforme o município receber a confirmação de envio de mais vacinas.

OUTRAS VACINAS

As vacinas de rotina e a vacina contra a Inlfuenza (gripe) estão sendo aplicadas na população em geral, das 8h às 10h30 e das 13h às 15h , em todas as unidades de saúde do Município.

Vale ressaltar que a população precisa estar atenta ao intervalo de 14 dias entre a vacina contra a Covid-19 e as demais vacinas.