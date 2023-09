Música improvisada no cinema mudo é tema de três apresentações no MIS

Crédito Foto: Firmino Piton

Evento tem entrada gratuita e será realizado nos dias 20 e 27 de setembro e 4 de outubro

Projeto apresentado no MIS une o antigo cinema mudo e a nova música com suporte computacional

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas recebe o projeto “Improcine: A música improvisada no cinema mudo”, nos dias 20 e 27 de setembro e 4 de outubro, com entrada de graça, sempre a partir das 18h30. O projeto ressignifica a experiência audiovisual a partir da improvisação musical, unindo universos separados por um século de história: o antigo cinema mudo e a nova música com suporte computacional.

O público estará diante ao mesmo tempo de um concerto musical inédito, como uma nova experiência audiovisual imersiva. Entrada é gratuita e aberta a todos as idades.

O projeto é do Coletivo Improvisado, grupo pioneiro de improvisação contemporânea da Unicamp formado em 2013. É um grupo de performance e investigação que pretende realizar diálogo cultural com produção acadêmica multidisciplinar e difusão artística dentro e fora da Unicamp.

Atualmente, o grupo é formado pela disciplina do 1º semestre de 2023 – MS101 – Improvisação Contemporânea, Processos Criativos e Cognição Musical ministrada pelo professor doutor Manuel Falleiros, na Universidade Estadual de Campinas (NICS/Unicamp).

Serviço:

Projeto “Improcine: A música improvisada no cinema mudo”

Datas: 20 e 27 de setembro e 04 de outubro de 2023 (quartas-feiras)

Horário: 18h30

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) Campinas

Endereço: rua Regente Feijó, nº 859, no centro de Campinas

Entrada gratuita