MUTIRÃO DO CAR NO INTERIOR DE SP

A ação leva tecnologia, regularização ambiental e dignidade às áreas rurais do Estado

A Secretaria de Agricultura de São Paulo realizará o mutirão do CAR, nesta sexta-feira, (17/03), na cidade de Holambra.

Técnicos da secretaria, junto com os profissionais da CATI, estarão no local para orientar o produtor rural para que ele dê o aceite no Cadastro Ambiental Rural, CAR e receba o endereço eletrônico da propriedade.

O CAR é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. São Paulo avançou rapidamente com a análise e validação do CAR, e em 2023, atingiu a marca de 407 mil cadastros processados (100% do total de cadastros ativos).

IMPORTANTE: O cadastramento, que é a regularização da propriedade, evitará restrições, por exemplo, na hora de solicitar e renovar empréstimos, na regularização ou transferência do imóvel junto aos cartórios.

Informações:

Local: Em Holambra – Veiling Holambra.

Endereço: Rodovia SP-107, km 27 – S/N

Horário: 9h às 16h.