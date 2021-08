Nadador da Free Play/Sejel ficou no Top 10 nos 100 metros nado livre em Recife (PE)

Breno Baumann Poli: Entre os 10 melhores do Brasil

O nadador Breno Baumann Poli representou a Free Play/Sejel e Mogi Mirim no Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno. A competição, que tem como patrono o Dr. Tancredo Neves, foi promovida pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) em Recife (PE). No total, 430 atletas de 78 clubes estiveram no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont entre os dias 28 e 31 de julho.

Breno teve o melhor desempenho registrado nos 100 metros nado livre. Pela categoria Júnior 2, ou seja, para competidores nascidos em 2003, ele caiu na água na quinta-feira, 29. O nadador fechou a disputa com o 10º melhor tempo do país, com 52seg05 e garantiu sete pontos para a Free Play/Sejel.

No dia anterior, Breno havia registrado outra posição importante. Entre os 50 nadadores inscritos, cravou o 15º melhor tempo nos 50 metros nado livre. A marca foi de 23seg98, garantindo mais dois pontos para a equipe na classificação geral. O título ficou com o Corinthians, que somou 2172 pontos e ficou 9,5 a frente do Minas Tênis Clube, o vice-campeão.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Tradibom e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.