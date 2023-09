Natação campineira brilha e conquista quatro medalhas nos Jogos da Melhor Idade (Jomi)

Xadrez, damas e duas categorias do vôlei adaptado também conseguiram vitórias importantes

A participação campineira começou com brilho de quatro medalhas no primeiro dia de disputas da Final Estadual da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), que está em disputa na cidade de São José do Rio Preto (SP). O maior destaque ficou para Eveline Magalhães, que ficou com o lugar mais alto do pódio ao conquistar a medalha de ouro no 50m costas e prata nos 50m livres. Quem também não perdeu o hábito de subir ao pódio foram os representantes da família Quaglia. ‘Dona’ Zefina, com seus 93 anos, ganhou prata nos 25m costas e seu filho Jordano levou bronze nos 50m costas. Ainda nesta quarta-feira, 6 mde setembro, no início da noite, a esperança de novas medalhas estão depositadas nas três categorias da Dança de Salão.

Outros atletas campineiros também tiveram bom desempenho em jogos individuais e coletivos. No tabuleiro, Cleide Jorge teve uma vitória e uma derrota no xadrez feminino, Manuel Quintas teve uma vitória e um empate nao jogo de damas masculino e Yara Maciel conquistou duas vitórias no jogo de damas feminino. No vôlei Adaptado Feminino Categoria B (70 anos ou mais), as campineiras mostraram sua força e venceram duas partidas, contra o São José dos Campos e contra o Santos, ambas por 2 x 0. Na categoria A (60 anos ou mais), o também forte time feminino do vôlei também levou a melhor contra o Presidente Prudente por 2 sets a 0. Ainda pela rodada desta quarta-feira, a dupla campinera de truco, formada por Landir Dionísio e Claudionor Pereira, acabou desclassificada.