Natal Mágico distribui cerca de 2.500 presentes a estudantes da Rede Municipal em Holambra

Milhares de pessoas foram ao Estádio Municipal Zeno Capato no fim de tarde do último sábado, 18 de dezembro, para acompanhar a chegada do Papai Noel e a entrega de presentes do Natal Mágico a crianças de 0 a 12 anos de idade matriculadas na rede municipal de ensino.

De helicóptero, o bom velhinho aterrissou no gramado por volta de 17h30 diante de olhos atentos da criançada que aguardava em fila na alça de acesso ao campo. O evento, promovido pelo Fundo Social com apoio da Prefeitura, se estendeu por cerca de 3 horas, com cerca de 2.500 meninos e meninas contemplados com presentes adequados para diferentes faixas de idade.

Toda a mobilização foi organizada por servidores e voluntários na companhia do prefeito Fernando Capato, da primeira-dama Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança e de vereadores.

“Foi um fim de dia muito especial para todos. É muito bom poder estar novamente entre as pessoas, dialogando com as famílias e vendo o brilho nos olhos das crianças ao ver o Papai Noel e receber o presente”, destacou o prefeito.

Protagonista da festa, o Papai Noel recebeu uma a uma a criançada para fotos e pedidos. No acesso ao Estádio, aferição de temperatura e distribuição de máscaras de proteção facial a quem não tinha foram feitas para assegurar uma celebração mais segura e protegida.