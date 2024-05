NEBULIZAÇÃO CASA A CASA CONTRA A DENGUE VISITA 163 RESIDÊNCIAS NO CRUZEIRO DO SUL EM DOIS DIAS DE SERVIÇO

A equipe de nebulização casa a casa contra a dengue, realizado pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria Municipal de Saúde, visitou um total de 163 residências nos dois primeiros dias do serviço. Nestas segunda e terça-feira, dias 6 e 7 de maio, o trabalho se concentrou no bairro Cruzeiro do Sul, um dos que apresentam maior número de casos de dengue notificados.

Os trabalhos continuam nesta quarta-feira, dia 8, no mesmo bairro, das 8h às 16h. Os demais bairros a serem visitados serão definidos de acordo com o maior número de casos de dengue notificados. Segundo balanço da Secretaria de Saúde, 95 casas estavam fechadas e não puderam ser nebulizadas.

Nas visitas casa a casa, além do controle químico realizado através da aplicação de inseticida, também é feito o controle mecânico, que é a retirada ou manuseio de recipientes que podem servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A nebulização casa a casa ou costal complementa o trabalho de prevenção à doença, também realizado por meio do chamado fumacê, que abrange toda a cidade e é feito com a aplicação do inseticida nas ruas. O trabalho casa a casa é focado nos locais de maior incidência de dengue.

Durante a nebulização, os moradores devem manter abertas as portas, janelas e cortinas das residências para facilitar a entrada do produto.

A Secretaria de Saúde ressalta que a nebulização só combate o mosquito na fase adulta. Assim, continua sendo muito importante a ajuda da população para eliminar todos os criadouros do mosquito, evitando manter locais com água parada dentro das casas.

Foto: Ivair Oliveira