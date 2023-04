NESTE SÁBABO ACONTECE A PRIMEIRA EDIÇÃO START DO JAGUAR STADIUM DE MUAY THAI EM JAGUARIÚNA

O Centro de Treinamento Iope (CTI), realiza neste sábado a 1ª Edição Start do Jaguar Stadium de Muay Thai. O evento acontece a partir das 13h, na sede da academia, na rua Ider Carpi, 384 , no Bairro Florianópolis em Jaguariúna e será transmitido ao vivo pelo canal através do Camisa de Força. Parte da venda dos ingressos serão revertidos em cestas básicas e doadas para o Fundo Social de Solidariedade do município.

O movimento será de lutas de Muay Thai, desde apresentação infantil: simulação de golpes, lutas com atletas estreantes, amadores e super lutas com atletas avançado.

A Equipe CTI será representada por cinco atletas: Card Preliminar:Jéssica Paixão fazendo sua estréia em competição, Felipe Lucena, Wilson Pedro e Francisco Filho. Leonardo Iope irá fazer uma das quatro lutas do card principal (super luta).

A primeira edição contará com a presença de equipes da cidade de Jaguariúna, da região e também do estado de Minas Gerais. O objetivo do evento, segundo o professor e um dos idealizadores, Carlos Iope, é promover o esporte e disseminar a cultura em âmbito local, no intuito de fomentar e destacar a importância da prática de esporte entre crianças, jovens e adultos. “É importante ter um evento aqui na nossa cidade, pois acontecem vários eventos no estado, porém as vezes,é muito longe e os custos com deslocamento, alimentação e muitas vezes estadia se torna caro. E realizando um evento em que os atletas tenham a possibilidade de lutar próximo de casa diminui os gastos e promove a divulgação do esporte para nossa cidade”, destacou Iope.

Segundo Iope, o evento surgiu da união de pensamentos entre ele, Mestre Michael e Priscila Mendes, com pensamentos unidos nasceu o Jaguar Stadium. Que além de incentivar o esporte tem um cunho social. O professor conta que esta edição será a primeira de muitas . “A ideia é promover várias edições durante o ano, onde os atletas ao decorrer das edições irão pontuando (Ranking ), e os melhores irão fazer uma super luta disputando o Cinturão do JAGUAR STADIUM.

Quero aproveitar e agradecer muito toda a equipe do CTI por todo apoio e incentivo, concluiu Iope.

Serviços:

Evento: Primeira Edição Start do Jaguar Stadium de Muay Thai

Dia : Sábado, 29 de abril

Horário: A partir das 13h

Ingressos e pay-per-view : R$ 50 no dia do evento e R$40 antecipado

( 25% da venda dos ingressos serão revertidos em cestas básicas e doadas ao Fundo Social de Solidariedade do município).

Local: Rua Ider Carpi, 384 – Bairro Florianópolis – Jaguariúna .

Mais informações e compra de ingressos : Com Cibele (35) 92246096