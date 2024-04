Neste sábado tem Dia D de Vacinação contra gripe em Artur Nogueira

Doses contra dengue também serão aplicadas em crianças de 10 e 11 anos; salas de vacina estarão abertas das 8h às 17h

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde, promove mais um Dia D de vacinação neste sábado (13). As doses contra Gripe e Dengue estarão disponíveis das 8h às 17h, nas oito salas de vacina do município.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, explica que, neste primeiro momento, a vacinação contra a dengue é destinada exclusivamente para crianças e adolescentes com idade entre 10 anos completos e 11 anos de idade (11 anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal consiste em duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas.

É imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam juntamente com os jovens, munidos de documento de identificação e a caderneta de vacinação.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

É importante ressaltar algumas orientações para garantir a eficácia da vacinação:

– Se a criança ou adolescente foi diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

– Caso ocorra contaminação por dengue após a primeira dose, a segunda dose deve ser administrada conforme o agendado, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a aplicação da segunda dose.

– A vacinação contra a dengue não é recomendada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, além de pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula. Mulheres gestantes ou em fase de amamentação também devem evitar a vacinação contra a dengue.

SALAS DE VACINAÇÃO

Confira as oito salas de vacinação do município: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Lago.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE

Além do Dia D, é importante ressaltar que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe acontece até o dia 31 de maio, e salas seguem abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para os grupos prioritários. Confira abaixo:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua.