Neuromarketing e neurovendas – acertando no alvo: aulas na ACE com inscrições abertas

Inscrições vão até dia 6; associados têm desconto para curso em setembro

A sua comunicação sensibiliza o público ao qual ela chega ou é só mais uma publicação? Dentre tantas postagens, sempre se destaca aquela que consegue conversar com o usuário – e não é qualquer usuário, é o seu cliente em potencial. Interessado? Então, é só conhecer as técnicas de neuromarketing e neurovendas para fazer do jeito certo!

Até 6 de setembro, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra está com inscrições abertas para curso que vai treinar as empresas a pensar a sua divulgação de forma correta antes de fazê-la. A proposta? Acertar o alvo por meio de técnicas e gatilhos da neurociência.

As aulas do curso Neuromarketing e Neurovendas são teóricas, práticas e imersivas, presencialmente. Acontecem nos dias 12, 13 e 19 de setembro, das 18h15 às 21h30, no auditório da Associação Comercial.

O facilitador será o professor e consultor de marketing e comunicação, Fábio Diogo, que já esteve na ACE ministrando outras aulas para empresários e suas equipes. Ele também é mestre em inovação, com MBA em Logística e Design Instrucional, atuando por mais de 15 anos em agências e aplicação de técnicas de neuromarketing e neurovendas.

CONTEÚDO

O que é marketing, neuromarketing e neurovendas; Marketing viral; Funcionamento do cérebro humano durante o processo de compra; Diferenças fundamentais entre homens e mulheres conforme as faixas etárias no processo de compra; Persuasão e vendas (neurovendas); Uso de imagens e textos (criativo e copy) que mais funcionam; Criação de material para divulgação em redes sociais na prática (vídeos e posts) com as técnicas aprendidas.

PÚBLICO

Neuromarketing e Neurovendas se destina a profissionais de comunicação e de vendas que queiram aprimorar seus conhecimentos práticos sobre como funciona o cérebro humano quando estimulado comercialmente, melhorando seus resultados nos negócios.

SERVIÇO

Dias 12, 13 e 19 de setembro de 2023, das 18h15 às 21h30

Local: Auditório da ACE Holambra (Avenida das Tulipas, 103, Centro)

Inscrições até 06/set/2023

Associado: R$ 250,00 | Não Associado: R$ 350,00

Informações e inscrições: (19) 9 9994-2711