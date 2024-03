No mês da mulher, CREM promove atividades especiais com assistidas e para a população

Ao longo do mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) programou atividades especiais junto às mulheres assistidas no local.

A participação do CREM na 3ª edição do Dia M, realizado no último sábado na Casa da Criança, abriu oficialmente a programação especial. As atividades tiveram continuidade nesta quarta-feira, 6, com uma aula de Defesa Pessoal ministrada de maneira voluntária pela atleta grau preto e professora de Muay Thai Sara Alaião e contou com a participação de algumas assistidas pelo Centro e também pelas servidoras da unidade. Nos dias 13 e 20 serão promovidas mais duas aulas.

Nesta sexta-feira, 8 de março e Dia Internacional da Mulher, o CREM também marca presença na 1ª Campanha Mulher Segura promovida pela Guarda Civil Municipal de Itapira. Com concentração na Praça Bernardino de Campos, o evento promove orientações sobre os serviços municipais voltados ao atendimento da mulher vítima de violência e também reforça a Campanha X Vermelho junto ao comércio local.

Encerrando essa programação especial do mês da mulher, no dia 27 de março o CREM promove uma roda de conversa com Rute Dantas, policial militar aposentada que durante seu tempo laboral atuou na cidade de São Paulo.

A fim de preservar todas as assistidas, as aulas de Defesa Pessoal e a Roda de Conversa são restritas apenas às mulheres atendidas no centro e as servidoras envolvidas.