No mês da mulher, Prefeitura promove café e palestra para empresárias em Artur Nogueira

“Entre Elas” acontece dia 20 de março, no Toka Gastrobar; preencha o formulário e participe

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove o “Entre Elas”, um evento sobre liderança feminina para as empresárias nogueirenses.

Segundo a titular da pasta, Tatiane Gibertoni, a iniciativa busca reunir essas mulheres com intuito de capacitar e fomentar networking.

O evento exclusivo acontecerá no dia 20 de março, uma quarta-feira, a partir das 9h, no Toka Gastrobar. Haverá um delicioso café da manhã e uma palestra ministrada pela professora PHD Yeda Oswaldo, psicóloga especializada no desenvolvimento de lideranças.

“Mulheres que lutaram para chegar onde estão, muitas vezes desempenhando diversos papéis ao mesmo tempo, têm um valor inestimável. Nosso reconhecimento àquelas que movimentam a economia nogueirense e estão todos os dias enfrentando a desigualdade que ainda existe no ramo empresarial. Esse evento é feito para vocês”, destaca o prefeito Lucas Sia (PSD).

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

As mulheres empresárias que desejam participar devem preencher o formulário disponível no link: <https://forms.gle/5aCyaTpGWhPN4Cjj7>, com nome completo e telefone.