No sábado, dia 1 de junho, será realizado no Ponto de Cultura Quintal Garatuja, o Show de Variedades.

Trata-se de um projeto aberto para a pluralidade das linguagens artísticas e culturais. A entrada é gratuita e o show está marcado para começar a partir das 20h, no espaço cultural que fica no Jardim Nova Europa, em Campinas.

O evento contará com teatro, poesia, histórias, grafismos indígenas, dança, música e um espaço para as crianças. Para essa edição, a programação conta com a participação do Grupo Já de Teatro, Grupo Vocal Flor da Pele, Ugise Kalapalo, e Alê Freire, além dos artistas Dudu Ferraz e Pamella Villanova.

Grupo Já de Teatro

O grupo acumula em seu repertório mais de 20 espetáculos montados, além de cenas curtas, performances, eventos e parcerias com a Prefeitura, Academias de dança, artistas e grupos da região. Desde 2010, mantém o Espaço Já Cultural, sede do grupo onde está o acervo de figurinos, cenários e também local de ensaio dos espetáculos. O espaço é mantido com fruto do trabalho do grupo. Desde junho de 2023, sedia também do Sarau de Nós.

Crédito: Divulgação

Grupo Já de Teatro é uma das atrações do Show de Variedades

Grupo Vocal Flor da Pele

Sexteto vocal feminino formado por Ana Salvagni, Camila Pereira, Julia Conterno, Juliana Kaneto, Kátia Nascimento e Regiane Bataglini. Com direção musical de Ana Salvagni, o grupo foi criado na Primavera de 2018.



Crédito: Divulgação/Dilermando Pesci

O grupo Flor da Pele é um sexteto vocal

Ugise Kalapalo

Indígena da etnia Kalapalo, formado em Educação Intercultural Indígena pela Universidade Federal de Goiânia. É professor da Escola Estadual Indígena Aiha, a escola de sua aldeia, onde também já atuou como diretor pedagógico. Atualmente, Ugise realiza pesquisas sobre a educação indígena e a formação da pessoa Kalapalo na Unicamp.

Como as artes estão muito presentes na vida dos indígenas kalapalo, principalmente na realização de rituais, Ugise também se tornou um grande flautista, lutador e pintor dos grafismos Kalapalo.



Crédito: Divulgação

Ugise Kalapalo é pesquisador, professor, flautista e pintor, entre outras atividades que exerce

Alê Freire

Cantor e dançarino. Em seus trabalhos, tem pesquisado a integração entre canção, dança e teatro, numa busca por um processo próprio, que tem resultado em espetáculos originais, que não se adequam às formas tradicionais de musicais.

Atualmente, Alê Freire circula com o espetáculo Lugar Sentido, juntamente com Eddy Andrade e Edu Guimarães, com direção cênica de Ana Clara Amaral.



Crédito: Divulgação

Alê Freire une canção, dança e teatro em suas apresentações

Serviço:

Show de Variedades

Data: 1 de junho (sábado)

Horário: 20h

Local: Ponto de Cultura Quintal Garatuja

Endereço: rua São Miguel Arcanjo, 1.520, Jardim Nova Europa, em Campinas

Entrada gratuita