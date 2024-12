Nogueirense conquista vice-campeonato na Seletiva Nacional de Judô

Vinícius Henrique de Campos Mauro foi vice-campeão na categoria Sub-18 Pesado; Artur Nogueira foi representada por 5 atletas no campeonato

O atleta Vinícius Henrique de Campos Mauro, de Artur Nogueira, foi vice-campeão na categoria Sub-18 Pesado (acima de 90 kg) durante a Seletiva Nacional de Base de Judô, realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro, no Clube Paineiras do Morumbi, em São Paulo.

Organizado pela Confederação Brasileira de Judô, o evento reuniu mais de 1.400 atletas de todo o Brasil e é uma das etapas do processo de formação das Seleções Brasileiras Juvenil e Júnior, além de distribuir pontos para o Ranking Nacional, que define convocações para competições internacionais.

Vinícius foi o grande destaque da equipe nogueirense. Ele venceu as três primeiras lutas por ippon, contra adversários de Jacareí (SP), Jequié (BA) e Campo Grande (MS). Na semifinal, enfrentou um forte competidor de Cubatão (SP), em uma luta que terminou empatada no tempo regular e foi decidida no golden score. Após uma intensa disputa, o atleta de Artur Nogueira conquistou a vitória por wazari.

Na final, apesar de um bom início, Vinícius foi superado pelo atleta do Vasco da Gama (RJ), devido ao desgaste da luta anterior, garantindo o segundo lugar. O resultado lhe rendeu 115 pontos no Ranking Nacional e a classificação para o Meeting Nacional, que ocorrerá em Brasília, nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2025.

“Vinícius treinou muito esse ano e contou com o apoio de uma equipe dedicada de professores e atletas. Este foi, sem dúvida, o resultado mais importante de 2024, que recoloca Vinícius no cenário nacional do judô”, destacou o professor Rodolpho Lavoura.

DESTAQUES NOGUEIRENSES

Além de Vinícius, outros atletas de Artur Nogueira participaram da Seletiva. Gustavo Tristão (Sub-18 -55 kg) foi eliminado na primeira rodada, após perder para um atleta da AABB de Curitiba. Miguel Sena (Sub-21 -81 kg) e Elias Ramos (Sub-21 -90 kg) também foram derrotados em suas primeiras lutas, enfrentando atletas do Minas Tênis Clube (MG) e do Instituto Reação (RJ), respectivamente.

Mauro Félix (Sub-21 -90 kg) venceu sua primeira luta contra um competidor de Caxias do Sul (RS), mas foi derrotado na sequência por um atleta do Clube do Remo (PA).

O secretário de Esportes, Caio Rodrigues, parabenizou a equipe pelo desempenho. “Artur Nogueira foi muito bem representada no cenário nacional, enfrentando grandes equipes e atletas. A Secretaria de Esportes se orgulha de oportunizar essas vivências e parabeniza todos os envolvidos no projeto de judô pelo excelente trabalho e resultados recentes”, ressaltou.

O próximo compromisso da equipe de judô nogueirense será nos Jogos Abertos do Interior, que acontecem entre os dias 13 e 15 de dezembro, em São José do Rio Preto.