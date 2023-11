Noite de Autógrafos: Junior Rostirola Lança “Café com Deus Pai” na Leitura, Shopping Dom Pedro, Campinas

Noite de Autógrafos na Livraria Leitura no Shopping Dom Pedro, Campinas, Celebração no Lançamento da Edição 2024 do Best-seller “Café com Deus Pai” de Junior Rostirola

Na última segunda-feira, a Livraria Leitura, localizada no Shopping Dom Pedro, foi palco de uma noite especial de autógrafos, marcando o lançamento da aguardada edição 2024 do best-seller “Café com Deus Pai” pelo renomado escritor Junior Rostirola.

O evento atraiu uma multidão de leitores e admiradores que buscavam ter a oportunidade única de conhecer pessoalmente o autor e obter uma cópia autografada de sua obra inspirada. Rostirola, conhecido por suas reflexões espirituais e mensagens motivacionais, não decepcionou, compartilhando momentos significativos com seus leitores durante toda a noite.

A edição mais recente do livro apresenta frases marcantes que refletem a essência do autor, como “O segredo com Deus nos faz viver o que fora dele jamais viveríamos” e “Só existe paz quando convidamos Deus para fazer parte de nossa vida”. Tais mensagens estão conquistando cada vez mais leitores, atraindo aqueles que buscam ajuda e respostas para enfrentar os desafios cotidianos.

Durante uma breve entrevista, Junior Rostirola expressou sua esperança de que seus leitores encontrem consolo e orientação divina ao compartilhar este momento especial com seu livro. “Espero que encontrem Deus, porque quem tem Deus tem tudo”, afirmou o autor, reforçando a importância da espiritualidade em sua mensagem.

A atmosfera na Livraria Leitura estava repleta de emoção e gratidão, com os leitores expressando seu apreço pelas palavras edificantes de Rostirola. Muitos compartilharam suas experiências pessoais e a maneira como as mensagens do autor impactaram positivamente suas vidas.

Para aqueles que desejam adquirir uma cópia da edição 2024 de “Café com Deus Pai”, o livro está disponível no site oficial do autor, juniorrostirola.com , e na melhores Livrarias de todo Pais. Além disso, o autor compartilha regularmente insights e reflexões em suas redes sociais, sendo possível segui-lo em @juniorrostirola .

Uma noite de autógrafos na Livraria Leitura no Shopping Dom Pedro foi um sucesso, unindo leitores em busca de inspiração e espiritualidade. Junior Rostirola continua a impactar efetivamente vidas com suas palavras, oferecendo uma jornada enriquecedora através de suas obras.