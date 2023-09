“Noites de Piseiro e Alegria: Rancho dos Amigos recebe Nando Ferrari e DJ JanJan neste sábado!”

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

“Prepare-se para uma noite de música e diversão em Engenheiro Coelho!”

No próximo sábado, dia 9 de setembro, o Rancho dos Amigos promete agitar Engenheiro Coelho com uma festa imperdível que vai celebrar o melhor do piseiro e da música eletrônica, essa noite promete agitar a cidade e fazer todos dançarem até o amanhecer.

A partir das 20 horas, o público será recebido com a energia do “Gigante do Piseiro”, Nando Ferrari. Com seus sucessos que estão conquistando o Brasil. Nando promete fazer todo o mundo dançar e cantar junto.

Para manter a festa em alta, o DJ JanJan estará trazendo o melhor da música eletrônica e garantindo que a pista de dança esteja sempre cheia. Com batidas eletrizantes e mixagens incríveis, DJ JanJan vai criar um ambiente único de festa e diversão.

O Rancho dos Amigos, localizado em Engenheiro Coelho, proporcionará uma atmosfera perfeita para essa noite incrível.

Os ingressos para essa festa incrível já estão à venda e os preços são super acessíveis: R$ 15,00 para homens e R$ 10,00 para mulheres. É uma oportunidade única para se divertir com os amigos e conhecer novas pessoas em um ambiente festivo e descontraído.

Portanto, marque na sua agenda: sábado, 9 de setembro, a partir das 20 horas, no Rancho dos Amigos em Engenheiro Coelho. Uma noite que promete muita música, dança e alegria. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse evento inesquecível. Junte-se a nós e faça parte da festa que vai marcar o seu fim de semana!