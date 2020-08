Nova Avenida Prefeito David Moro Filho é oficialmente entregue

Foi entregue na manhã deste sábado, 1º de agosto, a obra de Duplicação dos trechos das Avenidas Lions Clube e Vereador David Moro e a nova Avenida Prefeito David Moro Filho, na região do bairro Santa Fé. A solenidade contou com a presença do Prefeito José Natalino Paganini, do Deputado Barros Munhoz e de vereadores da base governista.

A obra contemplou a abertura de uma nova rua que inicia na rotatória da Avenida Jacareí e segue até a Rua Maria Desidero Sartori com toda a estrutura de pavimentação, calçadas com acessibilidade, ciclovia, paisagismo e sinalização. Em um trecho próximo ao Tênis Clube, a pavimentação asfáltica foi trocada por blocos em razão de atendimento às exigências ambientais, visto que o trecho abriga nascentes.

Iniciada no ano passado, a construção da nova Avenida Prefeito David Moro Filho ficou sob responsabilidade da Construtora Simoso LTDA, que foi vencedora da licitação. Com custo de pouco mais de R$ 4 milhões, a obra foi financiada com recursos oriundos do Desenvolve SP.

Durante a solenidade de entrega, o Prefeito José Natalino falou sobre essas e as demais obras que acontecem em toda a cidade e de como o apoio do deputado Barros Munhoz e dos vereadores da base governista foi importante para viabilizar os recursos necessários. “Nós entregamos hoje essa grande obra e muitas outras estão por vir graças ao apoio do nosso deputado e dos nossos vereadores”.

Em seu discurso, Munhoz também falou sobre as outras obras que estão sendo realizadas em diversos bairros da cidade e também enfatizou o apoio dos vereadores. Além disso, ele destacou o empenho dos servidores municipais de diferentes setores. “Todos empenhados, trabalhando dia e noite e felizes por verem uma cidade tão bonita como a nossa cheia de obras em andamento”.

Com a duplicação das avenidas, o trânsito também foi regularizado com vias de mão única. A sinalização já passou a valer há alguns dias e agentes de trânsito fazem a orientação, quando necessário.