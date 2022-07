Nova recarga cartão servidores

Nesta quinta-feira, 30, a Prefeitura de Mogi Mirim irá fazer uma nova recarga no cartão auxílio alimentação no valor de R$ 350,00 cada, referente ao mês de junho, para todos os cartões dos servidores públicos municipais. Ao todo, são 2.323 cartões que serão recarregados com o valor que já estará disponível para uso imediato. O valor total é de R$ 813.050,00.

Importante ressaltar que com esta nova recarga, o valor total já disponibilizado aos servidores é de R$ 1.400,00, uma vez que em 11 de junho o cartão foi abastecido com o valor de R$ 1.050,00 referente aos meses de março, abril e maio.