Nova viatura reforça segurança e amplia capacidade operacional da GCM de Mogi Guaçu

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu recebeu no início da tarde desta terça-feira, 17 de março, uma nova viatura modelo Trailblazer 2025, que passa a integrar o patrulhamento ostensivo da cidade. Com a entrega, a Corporação amplia sua frota para 28 veículos, sendo 24 carros e quatro motos, o que fortalecerá a capacidade de resposta no atendimento da população.

O ato de entrega ocorreu na sede da GCM, no Jardim Novo I, e contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Marcos Tuckumantel, do secretário de Segurança, Élzio Romualdo, e do comandante da Corporação, Claudemir Adorno da Costa. O veículo foi adquirido por meio de emenda impositiva do deputado federal Delegado Palumbo por intermédio do vereador Adriano Batatinha, que também participaram do evento, além do presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia.

A Trailblazer é equipada com sistema de iluminação de emergência (estrobo e giroflex), rádio comunicador e compartimento para transporte de presos. A nova viatura ainda receberá reforços operacionais, como para-choques de impulsão dianteiro e traseiro e suporte para armamentos de maior porte como, por exemplo, para espingarda calibre 12 e fuzil.

O veículo será operado por quatro guardas civis municipais e será destinado para as ações da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que é o setor responsável pelo policiamento preventivo e de maior complexidade. A nova aquisição integra o conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da segurança municipal e modernização da estrutura da GCM.

Segundo o secretário de Segurança, Élzio Romualdo, a nova viatura chega em um momento estratégico, alinhada ao reforço no efetivo da Corporação. “O objetivo é garantir uma pronta resposta mais eficiente, com um veículo moderno e que será integrado aos 40 novos guardas que serão incorporados por meio de concurso público, somando-se ao atual efetivo de 115 agentes”, mencionou.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou a importância do investimento em segurança pública. “Esse reforço chega em um momento importante e vai contribuir para ampliar a cobertura da segurança em todas as regiões da cidade. Além disso, vamos avançar com a implantação da nova subsede da Base de Segurança nas Chácaras Alvorada, uma demanda antiga dos moradores”, disse ele ao agradecer o apoio do deputado na destinação dos recursos.