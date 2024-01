Novas conselheiras tutelares são diplomadas em Artur Nogueira

Cerimônia aconteceu na manhã desta segunda (08); posse das eleitas está marcada para quarta (10)

Na manhã desta segunda-feira (08), aconteceu a cerimônia de diplomação das novas conselheiras tutelares de Artur Nogueira. Eleitas pela população no dia 01 de outubro de 2023, as mesmas atuarão no município no quadriênio 2024/2027.

A cerimônia, que aconteceu na Praça CEU das Artes, foi conduzida pela secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Daiane Mello. Além disso, o evento contou com a presença do secretário de Negócios Jurídicos Fábio Ulian, e do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) Rodrigo Pinheiro (Burunga).

POSSE DAS ELEITAS

As cinco candidatas mais votadas assumirão o cargo de conselheiras tutelares, enquanto as demais serão nomeadas como suplentes, de acordo com a quantidade de votos recebidos.

A cerimônia de posse está marcada para esta quarta-feira (10), e contará com a presença do Prefeito Lucas Sia (PSD).

Sia (PSD) enfatiza a importância do Conselho Tutelar para o município, afirmando que as representantes têm uma função muito nobre, que é trabalhar na promoção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes pelos próximos quatro anos.

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO TUTELAR

O Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental na comunidade, sendo responsável por atender às demandas relacionadas a crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis faltem com seus deveres ou ofereçam risco ao seu bem-estar e desenvolvimento. Além disso, o Conselho Tutelar também tem a função de fiscalizar outros órgãos e instituições em questões ligadas à infância e adolescência.