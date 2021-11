Novembro Azul foco na saúde masculina

Com intuito de ampliar a oferta de serviços de saúde pública aos homens, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse está preparando a campanha Novembro Azul, com foco na prevenção e conscientização do câncer de próstata.

A ação será realizada no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, das 8h às 12h, e contará com 40 vagas de ultrassom (próstata e das vias urinárias), 25 consultas com médico urologista, avaliação odontológica, além de teste rápido de sífilis e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

Ressaltamos que como há necessidade de seguir os protocolos de segurança frente ao enfrentamento da Covid-19, todos as ações ocorrerão de maneira a manter o distanciamento social e o uso de máscara.

Campanha Novembro Azul

A campanha Novembro Azul, tem como o objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. O movimento quer conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e, também, fazer o exame da próstata, periodicamente.

Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela.

Por causa do preconceito que envolve o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estado mais avançado, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura.

Fazer um check-up é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados. Em todas as faixas etárias o urologista deve ser consultado.

Entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, há testes e exames que precisam ser realizados com frequência:

– Verificação da pressão arterial;

– Hemograma completo;

– Dosagem da glicemia;

– Dosagem do colesterol;

– Testes de urina;

– Atualização da carteira vacinal;

– Verificação do perímetro abdominal e do Índice de Massa Corpórea (IMC).

Por: Anderson Oliveira