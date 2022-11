​Novembro Azul: unidades de saúde promovem ações preventivas contra o câncer de próstata

Neste mês, a Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha Novembro Azul com ações de prevenção ao câncer de próstata nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Em 18 postos de saúde as atividades serão promovidas aos sábados.

É importante ressaltar que nas datas específicas das ações, os exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) serão realizados somente até às 11h. A ação inicia a partir deste sábado, 5 de novembro, nas unidades do Alto dos Ypês – das 8h às 13h; Centro Oeste – das 8h às 15h; Rosa Cruz – das 8h às 15; e Santa Cecília – das 7h às 13h.

Durante a semana, a campanha acontecerá na UBS Zona Sul na quarta-feira, 16 de novembro, das 8h às 12h. Já na UBS do Ypê Pinheiro, a ação ocorrerá na segunda-feira, 7 de novembro, das 8h às 12h. E na terça-feira, 8, a atividade será no supermercado Cubatão, das 8h às 12h. E na UBS de Martinho Prado Júnior, a campanha acontecerá durante todo o mês de segunda a sexta-feira das 8h às 22h.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Cristina Aparecida David, contou que a cada sábado a campanha do Novembro Azul será realizada em uma unidade de saúde. “As ações foram planejadas juntamente com as equipes dos postos de saúde e a escolha dos sábados foi para dar oportunidade a todos os homens de poder irem até uma unidade de saúde”, disse.

Cristina explicou que o Novembro Azul é o mês mundial de conscientização realizada por diversas entidades dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata.

“O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca)”, falou.

PSA

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é o exame utilizado para diagnosticar o câncer de próstata em homens antes mesmo que eles tenham sintomas. Também é feito em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer.

“O PSA é uma glicoproteína produzida primariamente pelas células epiteliais da próstata, secretada no líquido seminal, no qual permanece em concentrações elevadas e em menores concentrações no soro de homens normais. Isso quer dizer que é normal que todos os homens tenham PSA no sangue desde que em níveis baixos”, disse a coordenadora.

De acordo com ela, o exame é utilizado como um marcador de câncer de próstata, juntamente com o exame digital retal (toque prostático) para a detecção precoce do câncer de próstata. “Além disso, o exame é necessário no acompanhamento de pacientes diagnosticados e tratados de neoplasias de próstata para a detecção precoce da recorrência da doença”.

Ela contou que, além do câncer, o PSA pode estar elevado em doenças não neoplásicas, como na hiperplasia prostática benigna e na prostatite. Desta forma, são necessários outros procedimentos para diagnósticos, como o ultrassom e a biópsia prostática para a definição do diagnóstico”, concluiu.

Campanha Novembro Azul / Sábados

UBS Centro Oeste

5 de novembro – 8h às 15h

USF Alto dos Ypês

5 e 26 de novembro – 8h às 13h

USF Rosa Cruz

5 de novembro – 8h às 15h

USF Santa Cecília

5 de novembro – 7h às 13h

UBS Zaniboni I

12 de novembro – 7h às 15h

UBS Guaçu Mirim

19 de novembro – 8h às 13h

UBS Cento de Saúde

19 de novembro – 7h às 15h

USF Hermínio Bueno

19 de novembro – 7h às 13h

USF Fantinato I e II

19 de novembro – 7h às 13h

UBS Ypê II

19 de novembro – 8h às 15h

USF Chácaras Alvorada

19 de novembro – 8h às 12h

USF Zaniboni II

26 de novembro – 7h às 15h

USF Jardim Suécia

26 de novembro – 8h às 15h

USF Chaparral I e II

26 de novembro – 7h às 15h

USF Santa Terezinha

26 de novembro – 8h às 15h

USF Guaçuano

26 de novembro – 7h às 13h

UBS Zona Norte

26 de novembro – 7h às 13h

Campanha Novembro Azul / Segunda e Terça-Feira

UBS do Ypê Pinheiro

7 de novembro – na sede da unidade das 8h às 12h

8 de novembro

atividade ‘extra muro’ no supermercado Cubatão das 8h às 12h

Campanha Novembro Azul / Quarta- Feira

UBS Zona Sul

16 de novembro – 8h às 12h

Campanha Novembro Azul / Segunda a Sexta- Feira

UBS Martinho Prado – das 8h às 22h