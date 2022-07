Novidades em flores, plantas e decoração são apresentadas em Holambra

Impulsionados pela retomada dos eventos sociais, que chegam com força, produtores e empresas ligadas ao segmento apresentam suas novidades aos profissionais da floricultura, decoração e paisagismo no 29ª Enflor e 17ª Garden Fair

Comprometida em manter em dois dígitos seus índices de crescimento, a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais se reúne mais uma vez em Holambra para apresentar novidades aos profissionais do setor, discutir tendências do universo fashion flor e ampliar as oportunidades de capacitação e de empreendedorismo. Entre os destaques de 2022 estão novas variedades de flores e plantas, como a Alocácia Nebula originária da Ilha de Bornéo, a Pata de Canguru com aspecto aveludado, a Protea naturalmente desidratada, o Antúrio Plowmanii Croat, de folhas enormes e flores discretas, acessórios para varandas e jardins, para floriculturas e decoradores, além de tecnologias para prolongar a vida útil das flores e plantas. O encontro acontece no período de 17 a 19 de julho, no Parque da Expoflora, durante o 28º Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios (Enflor) e a 16ª Garden Fair – Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo.

A “Anigozanthos”, popularmente conhecida como “Pata de Canguru”, é originária da Austrália. Exótica e exclusiva, chega ao mercado brasileiro por meio do breeder (melhorista) Ramm Botanicals. Suas flores parecem com as patinhas do canguru e possuem uma penugem, dando um aspecto aveludado à planta, e uma divisão irregular, com seis pequenas garras, originando o apelido. Cultivadas em seis variedades, além do aspecto singular, o colorido de suas flores atrai abelhas, borboletas e pássaros.

Já a nova variedade de antúrio (Anthurium Plowmanii Croat) é outro lançamento. Trata-se de uma planta nativa da flora brasileira com folhas enormes, coriáceas (aspecto de couro), verde-escuras, com denso padrão de nervuras e folhas onduladas. Ao contrário dos antúrios mais conhecidos, com inflorescências coloridas, este possui flores discretas, deixando a exuberância para as folhagens.

A Rosa Kensington Garden é um lançamento aguardado por decoradores e artistas florais. Com muitas pétalas por botão, com poucas hastes garante um efeito deslumbrante em decorações e buquês.

Da mesma maneira, outro super lançamento é Alstroemérias em vasos, que como flor de corte é muito utilizada por floristas e decoradores.

Entre os acessórios, são muitas as novidades também, como espumas florais para decoração de espaços curvos, cachepôs em formato de coração produzido com matéria orgânica vegetal natura, vasos de barro e esmaltados baseados nos modelos vietnamitas, jardim vertical natural.

Sobre o Enflor & Garden Fair

As propostas de decoração para inspirar os visitantes começam já na entrada do evento, com um portal decorado pelos artistas florais, Paulo Yoshida e Rodrigo Carneiro. A exuberância do evento continua na decoração dos estandes da feira de negócios, onde 190 empresas expositoras apresentam aos visitantes novidades em flores e plantas, acessórios para floriculturas, decoração de festas, ferramentas para floricultura, paisagismo e jardinagem, embalagens, tecidos e acessórios de jardim.

Partindo do princípio de que “a primeira impressão é que a fica”, a Rua das Flores traz propostas de decoração de vitrines de floriculturas para atrair o mais exigente dos consumidores. A decoração das vitrines fica a cargo dos designers florais e decoradores Júnia Chaves, Gabriela Nora e Tanus Saab.

Para inspirar e encher os olhos dos visitantes, os decoradores Márcio Leme, Marcelo Bacchin e Naiane Carvalho, Célio Corrêa, Daniel Cruz e Juan Azevedo assinam as decorações da Rua das Flores, com propostas para decoração de casamentos, recepções e festas de família.

O decorador Harley Vix é o artista responsável pelo Espaço Festas e receberá decoradores e floristas para conversar e trocar ideias sobre decorações, inspirações e muitas flores. Já a decoração das Festas Infantis ficou a cargo dos decoradores Val Matos, Lidiane Araújo, Joyce Assiz, Gisele Nascimento e Bruno Fogaça. Paulo Perissoto assina a decoração do espaço de palestras da Garden Fair.

Oportunidades de Capacitação

A programação de capacitação do Enflor inclui palestras nos três dias do evento e demonstrações de arte floral feitas nos estandes, pelos expositores da Feira de Negócios. Já na Garden Fair, além de um minicurso com o tema “Minijardins”, com Carol Costa, e atrações variadas no Dia do Paisagista, evento que acontece em 18 de julho e inclui palestras diversas e visita ao Ceaflor, mais novo mercado de flores e plantas ornamentais do Circuito das Flores, em Jaguariúna.

A programação dos cursos e palestras está disponível no site: www.enflor.com.br, onde é possível encontrar também meio de fazer inscrição nos temas de interesse.

Para ter acesso ao Pautão Enflor & Garden Fair, acesse o link: <https://drive.google.com/file/d/1XkuheaKm92oJQsKjzb7us_DbWfWG3ChN/view?usp=sharing>

Serviço: 29º Enflor e 17ª Garden Fair

Data: de 17 a 19 de julho de 2022

Local: Parque da Expoflora – Alameda Maurício de Nassau, 675, Holambra (SP).

Horário: das 9h às 19h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 18 (meia-entrada para estudantes)

Informações adicionais: nos sites enflor.com.br e gardenfair.com.br ou pelo telefone (19) 3802-4196