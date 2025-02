Novo calendário de coleta de galhos e entulhos está disponível no site da Prefeitura

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) divulgou o calendário de coleta de galhos e entulhos referente ao exercício 2025/2026. O calendário entra em vigor em maio e tem validade até abril de 2026. Porém, as datas de janeiro, fevereiro, março e abril também constam do cronograma de trabalho. Para ter acesso, é só acessar o portal do Governo em www.mogiguacu.sp.gov.br e clicar em acesso rápido-coleta de galhos e entulhos.

As equipes da SSM continuam cumprindo o cronograma de coleta de galhos e entulhos do calendário 2024/2025 até abril. “O trabalho não pode parar porque o serviço garante a manutenção e limpeza dos bairros e dos espaços públicos proporcionando mais qualidade de vida para a população guaçuana”, comentou o secretário da Pasta, Fábio Luduvirge.

O trabalho de coleta de galhos e entulhos abrange as quatro regiões Norte, Sul, Leste e Oeste e, desta forma, cada região é dividida em três setores para facilitar a logística das operações. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, pelos caminhões de recolhimento de materiais.

“É muito importante que a população acompanhe o calendário e que as datas sejam respeitadas, pois não adianta colocar o material na calçada após as datas, pois não temos condições de ficar a todo momento saindo da rota já estipulada para mantermos a cidade limpa”, ressaltou o secretário ao destacar que “a população não deve fazer o descarte em locais proibidos”.

É importante frisar que o descarte irregular de lixo e de galhos e entulhos é uma atitude passível de multa. Agora, o valor da multa pode chegar a R$ 7,2 mil nos casos das infrações consideradas de grau gravíssimo (1.500 UFIMs-Unidades Fiscais do Município).

Pela lei municipal, as infrações que podem ser impostas ao proprietário do imóvel foram classificadas em quatro graus: leve, médio, grave e gravíssimo, conforme os valores abaixo. Vale ressaltar que o valor de referência da UFIM (Unidade Fiscal do Município) até o dia 20 de fevereiro é de R$ 4,80, sendo os valores atualizados no Portal da Prefeitura.

Grau leve: 125 UFIMs, o que equivale a cerca de R$ 600

Grau médio: 250 UFIMs, o que equivale a cerca de R$ 1.200

Grau grave: 850 UFIMs, o que equivale a cerca de R$ 4.080

Grau gravíssimo: 1.500 UFIMs, o que equivale a cerca de R$ 7.200

“Nós estamos sendo rigorosos na fiscalização, principalmente neste momento em que enfrentamos uma epidemia de dengue na cidade. Infelizmente, tem sido recorrente limparmos uma área e no outro dia a mesma estar suja novamente. Precisamos da colaboração e conscientização da população”, frisou o secretário da SSM.

A população também pode denunciar os atos irregulares pelo telefone (19) 3811.7030 ou diretamente na Ouvidoria pelo 156. O link direto do calendário é o:

https://www.mogiguacu.sp.gov.br/servicos/15/coleta-de-galhos-e-entulhos.html