Novo “Centro de Exposições” na Praça Ângelo Ferrari será inaugurado no domingo, 30 de junho

A Prefeitura de Pedreira e o Governo do Estado de São Paulo, através de convênio firmado pelo MIT – Município de Interesse Turístico, construíram um novo Centro de Exposições nas dependências da Praça Ângelo Ferrari, que recebeu o nome de “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin”.

A solenidade de inauguração está programada para às 9h30, do domingo, 30 de junho. “Foram investidos na obra R$ 1 milhão, 769 mil. “Um projeto inovador e de excelência voltado para o Turismo e a Cultura de Pedreira”, enfatiza a Secretária de Cultura e Economia Criativa, Carina Galvão.

O local possui amplo espaço para a realização de eventos, sanitários e palco para espetáculos, além disso a Praça Ângelo Ferrari está recebendo melhorias como novo Parque de Diversões para as crianças e um belíssimo projeto de paisagismo.

“Através do Projeto Município de Interesse Turístico já construímos o Centro de Informações Turísticas, a restauração da antiga Estação da Mogiana, o Mirante, Lanchonete, Jardim das Oliveiras, quadros de Maria e os Apóstolos, tudo isso no Complexo do Morro do Cristo, e agora este belíssimo Centro de Exposições na Praça Ângelo Ferrari. Estamos trabalhando para fortalecer o Turismo em Pedreira e assim atender bem nossos visitantes e a população pedreirense”, concluiu o Secretário de Divulgação e Turismo, Marcos Ronaldo Tonelotti.