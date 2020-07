Novo horário de funcionamento do comércio em Mogi Mirim

O Plano São Paulo determina o horário de funcionamento do comércio: Fase 2 Laranja- quatro horas em cinco dias da semana. A decisão é do Governo do Estado.

A Prefeitura tentou, mas não pôde ampliar o horário. A recomendação veio do Ministério Público.