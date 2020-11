Novo Posto de Saúde da Vila Canesso começou a funcionar na segunda-feira, 09 de novembro

O novo Posto de Saúde localizado na Rua Felipe Lazarini, na Vila Canesso, que recebeu o nome de “Edgardo Luiz Steula”, iniciou seu atendimento a população na segunda-feira, 09 de novembro de 2020.

A Prefeitura de Pedreira e o Governo do Estado de São Paulo, através do Programa “Saúde em Ação”, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), construíram uma nova Unidade Básica de Saúde.

“O convênio propiciou a construção da Unidade Básica de Saúde “Margarida Janete Ferrari Ganzarolli”, localizada entre o Jardim Marajoara e o Distrito Industrial, inaugurada no ano de 2018. Concluímos a reforma e ampliação da Unidade de Saúde “Maria Herrera Lopes”, no Jardim Santa Clara, além das obras de reforma do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial”, ressalta a secretária de Saúde Ana Lucia Nieri Goulart.

Além de proporcionar a construção e reforma de unidades de saúde, a parceria com o BID está permitindo e reorganizando o fluxo de assistência à saúde da população, em parceria com os municípios beneficiados pelo programa. O projeto contempla também a implantação de protocolos clínicos, qualificação dos profissionais da atenção básica de saúde, organização da regulação local, entre outras ações de gestão.

No Pavimento Térreo estão instalados: Recepção, Procedimentos e Coleta, Ginecologia, Imunização, Curativos e Sutura, Inalação, Farmácia, Utilidades, D.M.L e sanitários. No 1º Subsolo: Odontologia, Consultórios 1 e 2, Utilidades, Almoxarifado, Sala de Atividades, Coletivas e sanitários. Já no 2º Subsolo estão instalados: Esterilização, A.C.S, Utilidades, Rack, D.M.L, Administração e Gerência, Copa e vestiários masculino e feminino.