Novo Reservatório de Água e Casa de Bombas no Jardim Alzira em Pedreira está em fase final de construção

A Prefeitura de Pedreira, representada pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) em parceria com o Governo Federal está construindo um novo Reservatório de Água, com capacidade para 500 metros cúbicos e Casa de Bombas, na Rua Ana Francisca de Oliveira, proximidades do Jardim Alzira.

Segundo informou o diretor geral do SAAE de Pedreira, Leonardo Selingardi, as obras encontram-se em fase final e visam ampliar o Sistema de Reservatórios para Abastecimento de Água e Estabilidade de Pressão da Rede.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior ressalta que Pedreira possui atualmente uma reserva de 200m3 e passará em breve para 1.470m3. “Com a obra estaremos atendendo os bairros Jardim Santa Clara, Altos de Santa Clara, Jardim Alzira, Residencial Vida Nova, Vila Canesso, Vila Nova, Santa Cruz e Jardim São Nilo”, enfatizou Hamilton Bernardes.

No total estão sendo investidos na construção do novo Reservatório de Água e na Casa de Bombas cerca de R$ 648.154,93.