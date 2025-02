Novo site da ACIC facilita acesso a soluções e serviços oferecidos aos empreendedores de Campinas e região

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) está com um novo site, completamente reformulado para oferecer uma experiência mais moderna, intuitiva e funcional aos usuários.

O site foi atualizado para facilitar o acesso às diversas soluções e serviços oferecidos pela entidade, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do empreendedorismo na região.

Agora, os associados encontram logo no cabeçalho facilidades como a solicitação da 2ª via do boleto da entidade ou da Junta Comercial, acesso ao sistema exclusivo, links diretos para as redes sociais da ACIC e até a opção de se associar à entidade.

“A modernização do nosso site reflete nosso compromisso contínuo em apoiar o empreendedor local, oferecendo ferramentas e informações de maneira acessível e eficiente”, destaca Adriana Flosi, presidente da ACIC. “Buscamos sempre inovar para atender às necessidades dos nossos associados e da comunidade empresarial de Campinas”, reforça.

Entre as novidades do novo visual, destaca-se o acesso mais fácil às informações sobre os eventos promovidos pela ACIC, que atraem grande público e são aguardados pelos empreendedores de Campinas e toda a região.

Sobre a ACIC

Fundada em 1920, a Associação Comercial e Industrial de Campinas é uma entidade sem fins lucrativos que visa desenvolver e qualificar empresas e empresários de Campinas e região. Com mais de 2.000 empresas associadas, a ACIC apoia o desenvolvimento do empreendedor com produtos e serviços que auxiliam as atividades do dia a dia da empresa.

Anote na agenda:

Novo site: acicampinas.com.br

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail atendimento@acicampinas.com.br ou pelo telefone (19) 2104-9200.