Novos pontos de ônibus começam a ser instalados

Prefeito vistoriou a estrutura localizada na rua Ulhoa Cintra

O prefeito Paulo Silva, acompanhado pelo secretário de Mobilidade Urbana Leandro Bordignon, vistoriou, nesta terça-feira (9), o primeiro ponto de ônibus instalado na rua Ulhoa Cintra, próximo a Faculdade Santa Lúcia, na região central. A vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira também compareceu no local.

Ao conferir a nova estrutura, que abrange cobertura, assentos, área destinada a cadeirantes, além de um painel onde estão fixados os números das linhas, horários e itinerários do transporte coletivo, ele elencou uma série de melhorias implementadas no transporte coletivo urbano.

“Além de três anos de congelamento da tarifa, da inauguração do terminal de ônibus, agora estamos instalando os novos pontos de ônibus e também estamos organizando os novos ônibus que atenderão os usuários na cidade”, destacou o prefeito Paulo Silva.

Na prática, a Prefeitura, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e de Obras e Habitação Popular, iniciou a instalação de 62 novos pontos de ônibus. As primeiras unidades serão colocadas no Centro, local com maior número de trabalhadores, e na sequência o benefício será direcionado aos bairros, quando todas as regiões de Mogi Mirim serão atendidas.

A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, já que os vereadores autorizaram o financiamento para a aquisição das estruturas destinadas aos pontos de ônibus.

Estrutura

Os pontos de ônibus destinados aos usuários do transporte coletivo urbano utilizam o metalon, material metálico que é desenvolvido por uma composição de aço-carbono. Com altura de 2,12 metros, o abrigo possui uma cobertura metálica, além de uma placa ao fundo. Em frente a este painel ficarão os assentos, incluído o espaço reservado a cadeiras de rodas utilizadas por pessoas com deficiência. Com investimentos de aproximadamente R$ 495 mil, provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), as instalações dos pontos de ônibus deverão ser concluídas em até três meses.