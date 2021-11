NUESA recebe doação de latas de leite para bebês com indicação médica

O Programa Mãe Coruja, do Núcleo de Educação em Saúde (NUESA) da Secretaria Municipal de Saúde recebeu a doação de 66 latas de leite para bebês que têm indicação médica de uso.

Além do NUESA, o Fundo Social de Solidariedade de Cosmópolis, por meio da primeira dama e presidente, Isabel Teixeira Felisbino acompanhou todo o processo de arrecadação.

Em alguns casos específicos a criança e/ou a mãe ficam hospitalizadas e com isso o leite “seca”. Vale lembrar que o leite materno é produzido mediante o estímulo da sucção do bebê. Em alguns casos o bebê nasce prematuro, com problemas respiratórios, cardíacos, síndromes genéticas, entre outros.

Em outros casos a mãe apresenta problemas de saúde como pressão alta, diabetes, hemorragia, etc. e permanece internada.

Nessas duas situações a chance da produção de leite parar é muito grande pois além do stress vivido pela mulher não há o estímulo para a produção.

O Núcleo ainda ressalta que nenhuma fórmula substitui o leite materno, que é o padrão ouro de alimentação do bebê.

“Agradecemos à todos que fizeram suas doações e ajudaram muitas famílias”.