O cantor sobe ao palco da RED Eventos, no dia 30 de agosto A RED Eventos, em Jaguariúna recebe no dia 30 de agosto, o show do cantor Fábio Jr. Ele apresenta, pela primeira vez na cidade, a turnê “Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos”. A abertura da casa é às 21h e o show previsto para 23h. A apresentação faz uma viagem pelos mais de 40 anos de carreira do artista. É essa linha do tempo que dita o repertório que o público irá curtir. Essa turnê começou para comemorar os 70 anos de vida do cantor e continua a brilhar nos palcos do país. “Estou em uma fase ótima, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar a vida é no palco com meus fãs. Eles são a razão de tudo e preparamos um show muito especial, lindo e cheio de surpresas do jeito que eles merecem. Vamos nos emocionar juntos e fazer uma verdadeira viagem ao longo da minha carreira” promete o Fábio. Os setores disponível são Cadeira Mesa Diamante, Ouro, Prata e Bronze, além do Camarote Openbar (em pé) e o Premium (em pé). Os ingressos podem ser adquiridos em Campinas, na Equipadão Norte Sul e Stefano’s Galleria Shopping, e nas unidades da Dr. Placas de Amparo, Jaguariúna, Artur Nogueira, Pedreira e Mogi Guaçu. Em Mogi Mirim, vendas na Newness. Compras online no site oficial do evento em agoraingressos.com.br Informações pelo telefone 19 3244-1254. SERVIÇO: Fábio Jr. na RED Eventos QUANDO: 30/08/25 HORÁRIO: a partir 21h | Show 23h LOCAL: RED Eventos – Jaguariúna ATRAÇÃO: – FÁBIO JR.

