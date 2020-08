O Centro de referência do autismo de Jaguariúna (CAJ) já está funcionando no bairro Tanquinho.

A unidade oferece atendimento gratuito aos moradores da cidade graças à parceria firmada entre a Prefeitura de Jaguariúna e a entidade.

O local tem 550 metros quadrados de construção com 10 consultórios que, somados com os que já existiam, chegam a um total de 17 salas.

Entre as especialidades oferecidas estão: psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagogia e terapia ocupacional todas voltadas ao autismo.

A expectativa é que o Centro de referência do autismo de Jaguariúna realize mais de 1000 atendimentos por mês.

A secretária municipal de saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, destaca a importância do CAJ para a cidade. “Esse atendimento especializado faz toda a diferença para os autistas da nossa cidade. Com o CAJ as crianças e também a família delas podem receber acompanhamento dos especialistas em um único lugar. Isso significa ter mais qualidade de vida”, concluiu a secretária.