O Delicioso Mac Café Retorna a Jaguariúna: Sua Manhã Mais Gostosa no Mc Donald’s!

Da Redação

Os moradores e visitantes de Jaguariúna têm um motivo a mais para começar o dia com um sorriso no rosto: o tão esperado retorno do Mac Café no Mac Donald’s local. Uma novidade que promete tornar as manhãs mais saborosas e acolhedoras na cidade.

Localizado estrategicamente na Rua Cândido Bueno, 476, o Mac Donald’s está pronto para receber seus clientes a partir das 8h até às 11h, oferecendo uma variedade de opções de café da manhã que certamente satisfarão até os paladares mais exigentes.

Segundo o proprietário, José Saltini, “Nosso objetivo é sempre atender o nosso cliente da melhor maneira possível e agora poderemos estar juntos mais cedo.” A partir de sábado (03/02), o McDonald’s Jaguariúna passará a oferecer a sua linha de delícias para o Café da Manhã. São produtos diferenciados que alinham algumas das preferências nacionais, como o pão na chapa e pão de queijo, com queridinhos do café da manhã internacional como a combinação de ovo e bacon. São muitas opções entre elas, Café com Leite, Chocolate, Pão de Queijo Recheado, Egg Burguer, Egg Cheese Bacon e Duplo Egg. O Café da Manhã será servido todos os dias no horário das 8h às 11h. Quem vai resistir?¨

Além disso, a localização estratégica do Mac Donald’s visa atender tanto aos moradores locais quanto aos visitantes que desejam desfrutar de uma refeição matinal rápida e deliciosa antes de iniciar as atividades do dia.

Jaguariúna ocupa uma posição estratégica como porta de entrada do Circuito das Águas. Com o Café da Manhã, acreditamos que seremos uma deliciosa opção para começar o dia, tanto para a cidade, quanto para os inúmeros viajantes e turistas que circulam na nossa região.

Foto Ivair Oliveira

Fotos JJ